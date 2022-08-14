نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين صاروخي.. كريم لبان الدكر وصفة جبارة لشد البشرة والتخلص من الإسمرار والتجاعيد نتيجته مبهره من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع التقدم في السن تظهر التجاعيد وعلامات الشيخوخة في البشرة، وذلك بسبب نقص الكولاجين منها، لذا كان لابد من تعويض هذا النقص لاختفاء تلك التجاعيد وإعادة البشرة نضرة وصافية بدون اي تجاعيد أو بقع داكنة، تظهره بمظهر كبير في السن، وهذا الأمر يسبب الانزعاج الشديد لدى النساء، هذا بالإضافة إلى ظهور بقع الكلف المرتبطة بالشيخوخة، واليوم معنا وصفة طبيعية منزلية تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من الجلد الميت والبقع الداكنة، وذلك في أيام قليلة وبتكاليف قليلة جداً، وسوف نتعرف على مكونات هذه الوصفة وكذلك طريقة تحضيرها.

كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد

ظهرت في العصور القديمة استخدامات عديدة للبان الذكر، وذلك بسبب اكتشاف الكثيرين فوائده العظيمة في العناية بالصحة العامة، وكذلك في العناية بالبشرة، وذلك بسبب احتوائه الغني على مادة الكولاجين التي تعمل على ظهور البشرة بمظهر صحي من خلال:

شد البشرة والقضاء على ترهلات الجلد.

علاج حب الشباب والقضاء على البثور السوداء.

تنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب.

علاج حساسية البشرة والقضاء على الالتهابات.

علاج البقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

وصفة لبان الذكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد

لتحضير ماسك طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، يستخدم لبان الذكر كمكون أساسي في هذه الوصفة، ويتم استخدام تلك الخطوات لعمل ماسك لبان الذكر.

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقتين كبيرتين من زيت لبان الذكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت المر.

ملعقة كبيرة من زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير