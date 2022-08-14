نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الصك العقاري برقم الهوية واصدار صك بدل تالف او فاقد عبر بوابة najiz.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى الاستعلام عن الصكوك العقاري، لذلك قدمت الحكومة السعودية هذه الخدمة وذلك من خلال التواصل الإلكتروني بدلًا من الذهاب إلى مقر وزارة العدل؛ حيث يتم تسجيل كافة الأمور المتعلقة بالصكوك في ملفات خاصة، لذلك سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن الصك العقاري برقم الهوية من خلال المقال.

الاستعلام عن الصك العقاري برقم الهوية

أصبح الاستعلام عن الصكوك العقارية من الأمور البسيطة إذ يمكنك ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة العدل وذلك بتوافر رقم الهوية، ويتم ذلك في نطاق عدة خطوات نعرضها لكم فيما يلي:

موقع وزارة العدل الخاص ببوابة ناجز الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختار من بين القائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالدخول على وثائق وزارة العدل.

بعد ذلك سيظهر لك قائمة اختر منها تسجيل الملكية العقارية.

ثم يتم اختار الاستعلام عن بيانات الصكوك العقارية.

بعد ذلك تعرف على مميزات هذه الخدمة ثم ادخل على التالي.

ثم اكتب البيانات المطلوبة منك والتي أولها نوع الهوية ورقمها، ثم رقم الصك العقاري.

بعد ذلك اكتب الرمز الذي يثبت أنك شخصًا عاديًا لست روبوت.

ثم قم باختيار زر العرض وادخل عليه.

إصدار صك عقاري بدل مفقود أو تالف

على مالك الصك العقاري المفقود أن يقدم طلبًا للحصول على بدل فاقد وذلك بطريقة إلكترونية بدلًا من الذهاب إلى وزارة العدل، وذلك بكل بساطة بالطريقة التالية:

من خلال رابط وزارة العدل الذي قمنا بعرضه في الأعلى اختر الخدمات الخاصة بالصكوك العقارية الإلكترونية.

اضغط على مستندات وزارة العدل من علامة التبويب.

اضغط على علامة الإفراغ العقاري.

اختار صدور بدل تالف.

بعد التعرف على الشروط اضغط على كلمة استمر.

اضغط على المربع الموجود بجانب الموافقة على الشروط.

اكتب طلب صدور الصك التالف بكافة البيانات.

حمل كافة المستندات وارفعها على الموقع.

اختر ايقونة إرسال طلب، وانتظر حتى يتم الموافقة عليه.

في نهاية مقال الاستعلام عن الصك العقاري برقم الهوية فقد عرضنا عليكم كيفية الاستعلام بكل بساطة من خلال موقع وزارة العدل، كما قدمنا لكم كيفية إصدار صك عقاري تالف أو فاقد وذلك من خلال موقع الوزارة أيضًا.