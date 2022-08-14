نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية وحقيقة إلغاء الغرامة وخطوات تجديد الهوية إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية من الأمور التي زاد البحث عليها كثيرًا في الساعات القليلة القادمة بعد أن تم تداول بعض الشائعات حول إلغاء غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية السعودية، ولذلك حرصت الأحوال المدنية السعودية على الرد على هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وأكدت حساب العناية بالعملاء التابع إلى الأحوال المدنية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها أن غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو تأخير التجديد عن الموعد المحدد المذكور في البطاقة يعرض صاحبها على بدفع غرامة مالية تبلغ 100 ريال سعودي كما وضحت أيضا أنه يمكن للمواطن السعودي تجديد الهوية قبل الموعد المحدد بي 180 يوم ويمكن تجديدها إلكتروني.

ما هي غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية؟

لقد وضح الحساب الخاص بالعناية بالعملاء التابع إلى الأحوال المدنية أنه في حال تم الانتهاء من المدة المحددة لتجديد الهوية الوطنية يتم فرض غرامة 100 ريال سعودي، وأكدت الأحوال المدنية أن لا حقيقة لمن تدوال عن إلغاء الغرامة.

كما وضحت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل 180 يوم من موعد انتهاء بطاقة الهوية الوطنية ويمكن تجديدها إلكتروني.

طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا 1444

من ضمن التسهيلات الكثيرة التي تقدمها الأحوال المدنية السعودية وضعت خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا عبر بوابة أبشر، طريقة التقديم هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على أيقونة أبشر الأفراد.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة خدماتي.

ثم قم بالنقر على أيقونة الأحوال المدنية.

سيظهر أمامك مجموعة من قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على خدمة تجديد بطاقة الأحوال.

قم بملئ نموذج تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية

أصبح بإمكان المواطن السعودي تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا ومن خلال التقدم إلى إدارات الأحوال المدنية، ويتم تجديد الهوية الوطنية مجاني دون دفع رسوم، الشروط هي: