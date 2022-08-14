نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 للشعب العلمي والأدبي وبداية تسجيل الرغبات على موقع tansik للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن التساؤلات حول تنسيق الطلاب ورغباتهم للإلتحاق بالجامعات والمعاهد والمختلفة أصبحت متزايدة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد ظهور نتائج الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2022 ويتساءل الطلاب عن الكليات التي يمكن أن يلتحقوا بها على حسب المجموع الكلي الذي كان الطالب قد تحصل عليه وعن مرحلة التنسيق وإدلاء الرغبات بالنسبة لهؤلاء الطلاب وفي هذا المقال سنتعرف على تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2022.

تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022

أن موعد تسجيل رغبات الطلاب في الالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية قد تم الإعلان عنه منذ ظهور نتائج الثانوية العامة، هذا وقد بدء موعد تنسيق القبول بالجامعات المصرية بالنسبة للطلاب الناجحين يوم 11/8 الموافق يوم الخميس على أن ينتهي تنسيق المرحلة الأولى بيوم 15/8الموافق يوم الاثنين.

أما فيما يخص الطلاب الناجحين في شعبة العلمي علوم فإن تنسيق المرحلة الأولى يبدء من الطلاب الحاصلين على 365 درجة من المجموعة الكلي وهو ما يمثل نسبة 89 %، أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب علمي رياضة ببدء من مجموع 341 درجة بنسبة 87%، وفيما يخص طلاب الشعبة الأدبية فيبدأ من مجموع 264.5 أي بنسبة 64.5 %، أما عن التنسيق والإدلاء بالرغبات يكون من خلال الرابط الخاص بالتنسيق والمقر من قبل وزارة التربية والتعليم.

مميزات خدمة التنسيق الإلكتروني

يمكننا التعرف على أهم مزايا التقديم على تنسيق الجامعات المصرية إلكترونيا من خلال الآتي: