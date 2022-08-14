نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الهوية ورقم الجواز عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الاستعلام عن تأشيرة السفر أمر هام، ولأن الحكومة بالمملكة السعودية تسعى إلى التطوير الرقمي قامت بإتاحة إمكانية استعلام عن تأشيرة برقم الهوية، وتعد منصة التأشيرات أحد أهم المنصات التي تساعد في تسهيل وقت الأفراد والمجهود أيضًا، لذلك سوف نوفر لكم خطوات الاستعلام وكل ما يخص التأشيرة من خلال موقعنا الأكثر تميزًا.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية عبر منصة التأشيرات

إن أسهل طريقة للاستعلام عن تأشيرة السفر للمواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية أو الزائرين هي الاستعلام من خلال منصة التأشيرات مع توافر رقم الهوية الخاصة بالفرد، ويكون ذلك بعدة خطوات نقدمها إليكم فيما يلي:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على الموقع.

ثم يتم اختار من اختيارات القائمة استعلام.

بعد ذلك اختار تأشيرات وزارة الخارجية.

حتى تتمكن من الاستعلام قم بتدوين رقم الهوية الخاصة بالفرد الذي يستعلم عن التأشيرة.

بعد ذلك اكتب رقمك تأشيرتك.

ثم اختار رمز التحقق وقم بكتابته.

الآن أصبح أمامك كل ما يخص التأشيرة المستعلم عنها.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

تستطيع الاستعلام عن التأشيرة من خلال الخطوات التالية:

بعد الدخول على منصة التأشيرات وتسجيل الدخول اليها.

اختار الاستعلام عن التأشيرة ثم اضغط على رقم الطلب.

اكتب رقم جواز سفرك.

اكتب رقم التحقق، وانتظر لظهور المعلومات.

الخدمات المقدمة عبر منصة التأشيرات

تقدم المنصة الإلكترونية للتأشيرات العديد من الخدمات للأفراد، والتي منها ما يلي:

يمكن من خلالها تفويض شخص آخر لإصدار تأشيرة.

كما يمكن الاستعلام عن الطلب المقدم.

تقديم طلب من أجل حصول من هم بخارج السعودية على تأشيرة للدخول إليها.

تستطيع من خلال منصة التأشيرات أن تحصل على تأشيرة لأداء مناسك الحج والعمرة.

بإمكانك سداد كافة الرسوم الخاصة بالتأشيرات.

يمكنك من خلال المنصة تقديم طلب لمد مدة التأشيرة.

كما يمكن الحصول على تأشيرة للزيارات العائلية.

الحصول على تأشيرة للعمل داخل المملكة العربية السعودية.

في نهاية مقال استعلام عن تأشيرة برقم الهوية فقد قدمنا لكم الخطوات التي يمكنك اتباعها على منصة التأشيرات للحصول على كافة معلومات التأشيرة، كما أوضحنا خطوات الاستعلام عن طريق رقم الصادر، وأوضحنا أهم الخدمات المقدمة للأفراد عبر منصة التأشيرات.