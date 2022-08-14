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عمر شويل - جدة “النتائج التوجيهي عندنا” هنا نتائج التوجيهي في الأردن 2022 tawjihi.jo .. موقع وزارة التربية والتعليم الأردني يترقب الطلاب التوجيهي في الأردن 2022 في جميع المحافظات الأردنية بشكل عام في هذا التوقيت وطلح أولياء الأمور، الإعلان رسميا عن نتيجة التوجيهي في الأردن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد الرسمي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية بشأن طرح النتائج، حيث شهدت الفترة الأخيرة انتهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس بشكل عام، وقد بدأت اعمال رصد النتائج والدرجات تمهيدا لطرحها، وسوف نستعرض الآن كيفية الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.
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نتيجة التوجيهي في الأردن 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكلٍ رسمي أنه من المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتيجة امتحانات التوجيهي 2022 في الأردن، وذلك بعدما اكدت الوزارة أنه قد تم العمل على تصحيح الامتحانات التي تتعلق بجميع الطلاب خلال الأيام الأخيرة في مراكز ولجان التصحيح المختلفة المنتشرة في كافة ارجاء الدولة، وأن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة في نتائج الطلاب والتي تتمثل في رصد النتائج تمهيدا حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث اشارت مصادر رسمية بالوزارة أن النتائج سوف يتم طرحها خلال الساعات المقبلة، وقد جاءت نسبة النجاح الخاصة بالطلاب بمختلف التخصصات على نحو مرتفع هذا العام.
رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية في وقت سابق جدول الاختبارات لانطلاق اختبارات التوجيهي في جميع المحافظات الأردنية عام 2022 ، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم أنها في إطار تنفيذ جميع الاحتياطات الهامة اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وإجراء الامتحانات. .
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردن 2022
وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لكي يتم استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022، وذلك ليتم استخراج النتائج الخاصة بالطلاب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية من الضروري علي الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.
- كما يمكن ان يتم الولوج أيضا من قبل الطالب او ولي الامر إلى موقع توجيهي جو.
- ومن ثم يقوم الطالب باختيار من القائمة في الموقع نتائج التوجيهي 2022 الأردن.
- بعد ذلك يجب ان يقوم الطالب بكتابة اسمه ورقم جلوسه بشكل صحيح.
- ثم يتم العمل على مراجعة البيانات الخاصة بالطالب ومن ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.
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