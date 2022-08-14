sbis.hrsd.gov.sa دخول ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وشروطه 1444

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عمر شويل - جدة يعد التساؤل بشأن شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر الجديد للعام الهجري 1444هـ هو من أكثر التساؤلات، حيث يبحث مستفيدي الضمان وغير المستفيدين عن أي تجديدات بشأن نظام التسجيل أو إضافة أو حذف شرط من الشروط، حيث أن كل شيء يختلف من عام إلى آخر ولذلك تسائل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ما إذا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعمل تغيير في سياسة البرنامج. شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ من أهم وأول شروط استحقاق برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ومن ثاني وأهم الشروط أيضًا هو أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية قبل عام على الأقل من التقديم.

الدخل الشهري للشخص المتقدم يجب ألا يزيد عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطوّر وهو 1100 ريال سعودي و550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب ألا يكون قد سبق له الاشتراك في أي مؤسسة من المؤسسات الخيرية ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

يقدم المستفيد أو الشخص المتقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه على الموقع بشكل كامل ويجب أن تكون جميع بياناته صحيحة.

يتوافق مع جميع الشروط المقدمة من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية. خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي 1444هـ يقوم المواطن المتقدم على البرنامج بالدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطوّر.

ثم يقوم بعد ذلك بالدخول على الحساب الخاص به على الموقع بكتابة كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بالحساب.

أو يقوم بعمل حساب جديد على الموقع بكتابة كل البيانات وملء الحقول بشكل صحيح وكامل وبدون أي خطأ.

تتمثل البيانات في رقم الهوية الوطنية الشخصية واسم المتقدم رباعيًا ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد ويختار كمة مرور مناسبة.

يراجع بياناته مرة أخرى لأن وجود خطأ واحد قد يحرمه من نزول راتب الضمان الاجتماعي له ورفض الطلب.

موافقة المتقدم لجميع شروط وأحكام برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر ويكتب كود التحقق الذي وصله على رقم هاتفه في المكان المخصص ثم ينقر على أيقونة “التسجيل”.

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