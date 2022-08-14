عاجل- مصرع شخص وإصابة 17 فى حادث دهس بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الأمريكية، فى بيان لها، إن رجلا يشتبه بتنفيذه الدهس، رهن الاحتجاز فى انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة فى مدينة نيسكوبيك المجاورة.

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين فى حريق أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال فى مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

ولم تتضح على الفور ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات.