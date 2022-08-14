الاعدام لمتهم من جنسية عربية قتل صديقه في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 08:59 صباحاً - دوت الخليج :- أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بانزال عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت بحق شاب متهم يحمل جنسية عربية بعد تجريمه بجناية القتل العمد . وتعود تفاصيل القصة الى عام 2020 حيث اقدم المتهم على قتل المغدور والذي يحمل نفس الجنسية طعنا بسبب خلافات شخصية بينهما ولرغبة المتهم بسرقة المجني عليه ، ومن ثم قام بتقطيع جثته ورميها بمساعدة شخص أخر في حاويات للقمامة . وحاول المتهم بعد جريمته اوهام اهل الضحية انه موقوف في الأردن ، الا ان الجهات المعنية تمكنت من كشف ملابسات القضية والقاء القبض عليه . وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم الأول جنايتي القتل العمد والقتل تمهيدا لارتكاب جناية السرقة فيما اسندت للمتهم الثاني جناية التدخل بالقتل العمد تمهيدا لجناية السرقة.

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