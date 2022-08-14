نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج النقل الداخلي 1444 في السعودية طريقة طلب النقل الداخلي في مدارس المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني موعد نتائج النقل الداخلي 1444 في السعودية حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن نتائج النقل الداخلي وينتظر المعلمين ظهور نتائج النقل الداخلي لمعرفة هل تم قبوله ام لا ولذلك نوفر لكم كافة التفاصيل الجديدة وكيفية الحصول علي نتائج النقل الداخلي من خلال نظام نور التعليمي.

موعد نتائج النقل الداخلي 1444 في السعودية

هناك الكثير من المعلمين والمعلمات قاموا بتقديم طلب نقل داخلي وذلك للانتقال الي مكان اخر قريب من محل الإقامة، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج النقل الداخلي 1444 بداية من يوم 11 أغسطس من الشهر الجاري وذلك بشكل الكتروني من خلال موقع نظام نور الالكتروني، كما ان باب الطلبات مازال مفتوح امام المعلمين والمعلمات لتقديم طلب نقل داخلي وتنتهي التقديم في يوم 28 من شهر أغسطس الحالي وأعلنت الوزارة عدم قبول أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.

أعلنت الوزارة عن فتح باب تقديم طلب اعتراض في اليوم نفسة من الإعلان عن نتائج النقل الداخلي ويستمر باب تقديم اعتراض مفتوح حتي يوم 13 أغسطس وبعد الإعلان عن النتائج سوف يتم تنفيذ النقل بشكل رسمي يوم 14 أغسطس وفي السطور التالية نوفر لكافة المعلمين والمعلمات خطوات الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1444

يستطيع المعلمين الاستعلام بخطوات سهلة وسريعة عن حركة النقل الداخلي 1444 وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي موقع نظام نور الالكتروني من خلال متصفح الويب.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول الي حسابك عبر كتابة رقم المرور واسم المستخدم ورمز التحقق.

قم بالدخول الي حسابك وتوجه علي خدمات شؤون المعلمين.

ثم قم بالاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444.

سوف تظهر لك النتائج مباشرة بالقبول أو الرفض مع كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

طريقة الاعتراض على حركة النقل الداخلي 1444