نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي الرعب للأبد.. أقوى وصفة للتخلص من الصراصير في المنزل نهائياً واجعليه نظيف بلا حشرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من ربات المنزل عن أقوى وصفة للتخلص من الصراصير بطريقة طبيعية خوفًا من استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية في حالة وجود أطفال في المنزل لأنها لها رائحة نفاذة تسبب الأمراض التنفسية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الصراصير بشكل نهائي وعدم عودتها مرة أخرى.

أقوى وصفة للتخلص من الصراصير

طريقة تحضير وصفات التخلص من الصراصير سهلة للغاية ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة لأن مكوناتها تتواجد في كل منزل.

وصفة السكر وبيكربونات الصوديوم

يعتبر السكر من الأطعمة المفضلة بالنسبة للصراصير والتي تجذبها لتناوله وعند تناولهم بيكربونات الصوديوم تعمل على قتلهم على الفور.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم.

طريقة الاستخدام

يتم خلط السكر مع بيكربونات الصوديوم مع بعض جيدًا.

بعد ذلك يتم تقسيم الخليط إلى كميات صغيرة، ووضعها في أوعية صغيرة للغاية مثل أغطية الزجاجات.

ثم يتم وضع هذه الأوعية في المكان الذي يوجد به الصراصير ويتم توزيعها على جميع الأركان.

بعد ذلك يتم التخلص من الصراصير في أسرع وقت ممكن بعد تناول هذا الخليط على الفور.

وصفة البوراكس والسكر وزيت النعناع

عندما تقبل الصراصير على تناول السكر تختنق من رائحة زيت النعناع التي تكون نفاذة للغاية بالنسبة لهم ولا يطيقون تحملها، وعند تناولهم للبوراكس يتم التخلص منهم بشكل نهائي.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من البوراكس.

5 قطرات من زيت النعناع.

طريقة الاستخدام

نضيف جميع المكونات إلى بعضها ونقلبها جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات ويتم الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم توزيع هذا الخليط في الأماكن التي ينتشر فيها الصراصير.

بينما في حالة عدم الرغبة في استخدام الوصفة بهذه الطريقة، يمكن إضافة الماء إليه ورشه في الأماكن التي يوجد بها الصراصير.

في نهاية مقال أقوى وصفة للتخلص من الصراصير ذكرنا بعض الخلطات الطبيعية التي له قدرة فائقة في التخلص من الصراصير في أسرع وقت ممكن، ولا يتم عودتها مرة أخرى، لكن لابد من الالتزام بالمقادير الدقيقة للمكونات، والخطوات الصحيحة في الاستخدام.