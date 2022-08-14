العالم اليوم - أرباح أرامكو تقفز 90 بالمئة بالربع الثاني.. 48.4 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 08:15 صباحاً - قفزت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 90.26 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 181.64 مليار ريال (48.4 مليار دولار)، مقابل نحو 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الجاري، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

حقق خام برنت مكاسبا بأكثر من 32 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الجمعة الماضي، وكان الخام قد وصل إلى ذروته في مارس الماضي عند مستوى 139 دولارا للرميل، وهو أعلى سعر له منذ 2008، قبل أن ينخفض مؤخراً دون الـ 100 دولار للبرميل تحت ضغط المخاوف بشأن احتمالية دخول العالم في ركود اقتصادي مع تفاقم معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية.

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