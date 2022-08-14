بريطانيا تعلن انتقال 8 أجزاء من إنجلترا إلى حالة الجفاف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن تأثرت ثمانية أجزاء من إنجلترا بموجة الجفاف، منها: ديفون وكينت وإيست أنجليا ولينكولنشاير.

كما أعلنت خمس شركات للمياه فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام المياه، بما فى ذلك حظر استخدام خراطيم المياه.

وتأتى هذه الضوابط فى الوقت الذى أدى فيه الطقس الجاف إلى جانب موجة الحر الحالية ودرجات الحرارة القياسية التى سُجِّلت فى شهر يوليو إلى استنزاف الأنهار، ومخزونات المياه الجوفية.