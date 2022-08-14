نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبح الهواتف الجبار…أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max تعرف أمكانيات الهاتف الجبار و سعر أيفون فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة .أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max ،أيفون 14 برو ماكس يعد من أهم الهواتف الحديثة التي تدخل ضمن سلسلة جوالات هواتف شركة آبل، يتميز بالجودة الكبيرة في التصميم، ويتوفر منه العديد من الألوان، بطاريته قوية و تدعم الشحن السريع ويتوفر منه أربع نسخ ذاكرة تخزين داخلية، يأتي بمعالج سداسي النواة ويدعم شبكات متعددة ويباع على مستوى العالم نظرا للشعبية هواتف ابل الكبيرة بين المستخدمين. .أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max الكاميرات في أيفون 14 برو ماكس تأتي الكاميرا الأمامية بعدسة 12 ميجا بكسل وتلتقط الفيديوهات بخاصية 4k.

تدعم الوضع الليلي للالتقاط و تدعم خاصية العزل الخلفي.

أما الكاميرا الخلفية تتكون من ثلاث كاميرات رئيسية جميعها بعدسه 12ميجابكسل.

تدعم الفلاش الثنائي وتتميز بالتقاط الفيديوهات بخاصية 4k

تتمتع بزاوية تصوير واسعة وتتميز بموازنة اللون الأبيض.

يتوفر بها وضع التصوير السينمائي ويمكن تصوير الفيديوهات بالحركة البطيئة. النظام الصوتي في أيفون 14 برو ماكس يتكون النظام الصوتي في أيفون 14 برو ماكس من سماعات استريو.

14 برو ماكس من سماعات استريو. كما يدعم السماعات الخلفية.

يدعم بلوتوث أصدار 5.0 ويحتوي على منفذ يو اس بي.

يدعم تشغيل النت الهوائي.

تشغيل خاصية تحديد المواقع gps يدعم تقنية أن أف سي. شاشة أيفون 14 برو ماكس تأتي شاشة أيفون بطبقة حماية من الزجاج السيراميك الذي يعمل على مقاومة الخدش و يبلغ حجمها 6.7 بوصة.

تحديث الشاشة يعمل بمعدل 120 هرتز. ألوان أيفون 14 برو ماكس يتوفر من الهاتف أربع ألوان هي الرمادي / الذهبي/ الأسود /الفضي.

هيكل الهاتف مصنوع من الفولاذ الذي يقاوم الصدأ أما زجاج الظهر تم صناعته من جوريلا جلاس وهو نوع من الزجاج يتميز بالجودة الكبيرة. أبعاد أيفون 14 برو ماكس الطول : 160.8 مم

العرض : 78.1 مم

السمك : 7.7 مم

وزن الهاتف : 240 جرام. قوة الشحن في أيفون 14 برو ماكس يتمتع أيفون 14 برو ماكس ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير.

لا يمكن إزالتها مصنوعة من الليثيوم أيون.

توفر خاصية الشحن السريع بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

تبلغ قوة الشحن بالبطارية 20 وأت وتستغرق ساعة واحدة لشحن البطارية بالكامل. سعر أيفون 14 برو ماكس يباع أيفون 14 برو ماكس في السعودية بسعر 4100 ريال.

وفي مصر 22500 جنيه وعالميا بسعر 1250 دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبح الهواتف الجبار…أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max تعرف أمكانيات الهاتف الجبار و سعر أيفون فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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