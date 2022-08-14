الآن.. درجات تنسيق الجامعات المرحلة الأولي 2022 لطلاب علمي وادبي عبر موقع http://tansik.cufe.edu.eg

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عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الأولي 2022 وتسجيل الرغبات، منذ أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الماضي ويبحث جميع الطلاب عن تنسيق الجامعات، حيث حددت وزارة التربية والتعليم تنسيق المرحلة الأولي التي يتم قبولهم في الجامعات، لذلك يبحث جميع الطلاب عن طريقة تسجيل الرغبات لكتابة الكليات التي يفضلون الالتحاق بها، حيث تختلف نسب نجاح كل كلية، لذلك تختلف رغبات الطلاب، كما أنه لم يتبقي سوي القليل حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بالجامعات، ونتيجة كثرة البحث عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2022 سوف نستعرض لكم طريقة تسجيل الرغبات في هذه المرحلة.

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الأولي 2022

بدأ جميع طلاب الثانوية العامة في تسجيل الرغبات منذ يوم الخميس الماضي الموافق 11 من شهر أغسطس، وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الإثنين الموافق 18 من ذات الشهر أي لمدة 5 أيام، وقد صرح المشرف على مكتب تنسيق التعليم العالي بأنه يصل عدد طلاب المرحلة الأولي إلى 118 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع محافظات مصر، مضيفاً أن الحد الأدنى لتنسيق شعبة العلمي علوم في المرحلة الأولى من 365 درجة أي بنسبة نجاح 89.02%، فيما وصل الحد الأدني لشعبة علمي رياضة في المرحلة الأولى إلى 341 درجة أي بنسبة نجاح 83.17%، أما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية إلى 264.5 درجة، وتتيح جميع الجامعات المصرية خدمة تسجيل الرغبات إلكترونيا تسهيلا على الطلاب.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022

تعتبر هذه الكلمات الأكثر بحثاً على جوجل من طلاب الثانوية العامة، حيث يرغب الكثير من الطلاب معرفة الخطوات التي لابد أن يتم من خلالها التسجيل في الرغبات للعام الدراسي الجديد، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رغبات المرحلة الأولى من خلال إتباع الخطوات التالية.