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عمر شويل - جدة “إليكم بالفيديو”.. تفعيل رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 أعلنت وزارة الموارد البشرية المصرية عن اطلاق التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن السعودي، وذلك بعد القرار الرسمي من قبل الحكومة السعودية من خلال قرارات خادم الحرمين الشريفين بإطلاق التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن بالنسبة للمستحقين للحصول على الدعم، حيث يتم تقدم الدعم المالي من قبل برنامج حساب المواطن السعودي بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة، وقد تم تفعيل رابط التسجيل ليتم الكترونيا من خلال الموقع الخاص به، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وخطوات التسجيل.

رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص للتسجيل في برنامج حساب المواطن 1444 من خلال المستفيدين الجدد للدعم، وقد اشارت الوزارة الى كيفية التسجيل الكترونيا حيث يتم ارسال طلبات التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى الرابط الرسمي لبرنَامج حساب المواطن .

. ومن ثم يتم اختيار الضغط على إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم اختيار إدخال البيانات المطلوبة عبر الموقع وهي رَقَم الهُوِيَّة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

بعد ذلك قوي ان ارسال كلمة المرور المؤقتة الى رقم الهاتف.

يتم العمل على تسجيل الدخول برقم الهُوِيَّة وكلمة المرور، بعد الدخول يتم تغير الكلمة المرور المؤقتة.

ومن ثم يتم العمل على استكمال كافة البيانات المتعلقة بالدخل الشهري.

ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام ثم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ومن ثم يتم الضغط على تقديم.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

وقد تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في برنامج حساب المواطن واستحقاق الدعم، والتي جاءت على النحو التالي.