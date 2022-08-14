نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج دعم ريف 1444 “شهادة العمل الحر” التحقق الشهري من دعم المزارعين الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن برنامج دعم ريف عن إجراء شهري ضروري لكي يتم التحقق التام من أحقية المستفيد من الدعم الريفي، وهذا الإجراء بسيط للغاية، ويتم بصورة شهرية، ويعد هذا البرنامج من أهم البرامج المقدمة للفئات العاملة بالزراعة، والريف، والإنتاج الحيواني، وغيرها من الأمور المتعلقة بالبيئة الزراعية، وهو مقدم من قبل وزارة البيئة والمياه في المملكة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، ولمعرفة هذا الاجراء، والكثير من التفاصيل حول شروط الحصول على دعم المواعين تابع المقال.

برنامج دعم ريف التحقق الشهري

قام برنامج دعم ريف بالتصريح عن وجود إجراء شهري لجميع المستفيدين من الدعم الريفي لكي تتمكن الوزارة، والبرنامج من التأكد من الاستحقاق للجميع حيث أوضح البرنامج المميز دعم المزارعين بالمملكة أنه يجب على المواطنين “قطاع القيمة المضافة” التأكد بصورة دورية من شهادة العمل الحر المحررة بتاريخ سابق.

أهداف الدعم الريفي

برنامج ريف من البرامج الحكومية بالمملكة التي تم تخصيصها لمساعدة الفئات المستحقة من المزارعين، والتابعين لهم من الأسرة الريفية التي تعمل بالإنتاج الزراعي، والحيواني، حيث يحصل هؤلاء المستحقين بعد راية أهليتهم على دعم شهري يبلغ ١٠٪ من قيمة راس المال المخصص للمشاريع حيث تصل قيمة الدعم الي ٥٤ ألف ريال سعودي في السنة.

شروط الحصول على دعم المزارعين ريف

أوضح البرنامج عن توافر عدد من الشروط الهامة في المتقدمين، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من جنسية سعودية أو من الحاملين لبطاقة التنقل.

كذلك من الضروري العمل بالمهن الزراعية التي أعلن عنها البرنامج

يجب أن يكون المتقدم يعمل بنفسه في المشروعات الإنتاجية.

كما أنه من الضروري أن يكون السكن في نطاق مناطق الدعم الإدارية.

عدم العمل بأي وظائف حكومية أو خاصة.

أن يكون سن المتقدم ٢١ عام، ولا يقل عن ذلك.

كذلك من الضروري أن لا يزيد الدخل الشهري عن ٦ ألاف ريال.

من الأمور الهامة عدم اشتراك المواطن في أكثر من ٣ برامج الدعم.

يجب تقديم المستندات المطلوبة التي تؤكد العمل على أن تكون موثقة.

أن يلتزم المواطن بجميع الضوابط الصحية، وأيضًا الفنية.

وجود حساب في أحد البنوك نشط باسم المتقدم.

يجب أن تحصل الأسرة المتقدمة من وزارة الموارد البشرية على وثيقة العمل الحر.

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