نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة، تم إيداع الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين منذ عدة أيام، والذين تم استكمال طلباتهم في برنامج حساب المواطن، ويتم البدء في صرف الدعم خلال اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتساءل الكثيرون حول كيفية الاستفسار عن الدعم برقم الهوية الوطنية في برنامج حساب المواطن في المملكة.

استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية:

يستطيع الفرد الاستفسار عن دعم حساب المواطن باستخدام رقم الهوية، ومن خلال تنفيذ الخطوات الأتية:

يتم الدخول إلى المنصة الرسمية الأساسية لبرنامج حساب المواطن على الانترنت.

بعد ذلك حدد زر “حسابي”، وبعد هذا قم باختيار أيقونة “استعلام”.

كما يشترط النقر على “خدمة الاستعلام برقم الهوية”.

أيضا يجب إدخال رقم الهوية الخاص بك في خانته المحددة، وكذلك اسم المستخدم وكلمة السر.

في النهاية اضغط على زر “تحقق”، ثم انقر على أيقونة “استعلام”.

ملحوظة بخصوص مبلغ الدعم: