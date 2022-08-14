نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية في المملكة، تم إيداع الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين منذ عدة أيام، والذين تم استكمال طلباتهم في برنامج حساب المواطن، ويتم البدء في صرف الدعم خلال اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتساءل الكثيرون حول كيفية الاستفسار عن الدعم برقم الهوية الوطنية في برنامج حساب المواطن في المملكة.
استفسار عن حساب المواطن برقم الهوية:
يستطيع الفرد الاستفسار عن دعم حساب المواطن باستخدام رقم الهوية، ومن خلال تنفيذ الخطوات الأتية:
- يتم الدخول إلى المنصة الرسمية الأساسية لبرنامج حساب المواطن على الانترنت.
- بعد ذلك حدد زر “حسابي”، وبعد هذا قم باختيار أيقونة “استعلام”.
- كما يشترط النقر على “خدمة الاستعلام برقم الهوية”.
- أيضا يجب إدخال رقم الهوية الخاص بك في خانته المحددة، وكذلك اسم المستخدم وكلمة السر.
- في النهاية اضغط على زر “تحقق”، ثم انقر على أيقونة “استعلام”.
ملحوظة بخصوص مبلغ الدعم:
- أولًا يجب العلم بأن المبالغ التي تم إيداعها خلال هذا الشهر للمستحقين الجدد لن تكون بشكل مستمر على مدار العام، وغالبًا ما سيكون مبلغ الدعم الشهري ما يقرب من نصف المبلغ الذي تم صرفة خلال الشهر الجاري، وهذا طبقًا لتصريحات برنامج حساب المواطن، حيث أنه تم إضافة مبلغ الدعم للشهر الماضي على الشهر الحالي لتكون قد وصلت لهم كافة مستحقاتهم، ولكن بالنسبة للمستفيدين القدامى فلن يتأثروا بأي شيء حيث أن مبلغ الدعم ثابت كما هو.
- ثانيًا صرح عبد الله الهاجري المدير العام للتواصل ببرنامج حساب المواطن، بأن نسبت الزيادة قد وصلت ما يقرب من 73% للمستفيدين وهذا مقارنة بالشهور الماضية، كما أن عدد المستفيدين من البرنامج قد وصل إلى أكثر من 10 ملايين من المستفيدين حول المملكة، بالإضافة إلى أن إجمالي مبلغ الدعم الذي صرفة البرنامج منذ أن شرع في العمل قد وصل إلى 123 مليار ريال سعودي.
- ثالثًا في حالة أنه قد ظهرت لك كلمة “لا يوجد”. فيجب العلم بأن إجمالي أجر الأسرة المستفيدة من الدعم قد تجاوزت الحد المانع للدعم. ولذلك تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم كما وضح البرنامج.
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