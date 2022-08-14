مصرع طيارين اثنين جراء تحطم طائرة خفيفة فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أنه بحسب البيانات الأولية، فقد استقل طياران يبلغان من العمر 61 عاما و54 عاما طائرة خفيفة اليوم وقاما برحلات ترفيهية فوق منطقة سلونيم، وتحطمت الطائرة فى السماء فوق المنطقة بمقاطعة جرودنو؛ الأمر الذى أسفر عن مصرعهما على الفور متأثرين بجروحهما.
وأشارت إلى أن الخبراء يعملون فى الوقت الحالى على تحديد أسباب الحادث.
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