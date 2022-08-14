نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب طيران ناس بالسعودية وطريقة حجز تذكرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات وعيوب طيران ناس من الأشياء التي يسأل عنها محبي السفر في المملكة العربية السعودية من المواطنين، وكذلك المقيمين الذين يبحثون عن تذاكر طيران موفرة حتى يتمكن ل من زيارة بلادهم أكثر من مرة سنوياً، طيران ناس واحدة من شركات الطيران الخاصة التي أطلقت أول رحلاتها في عام 2007 من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتعتبر من الشركات الرائدة في تحقيق غايات السفر والترحال بأقل ميزانية ممكنة للفرد والأسرة، وأصبح لها الكثير من العملاء في الوقت الحالي ولكن البعض يخاف من تجربة شركات طيران جديدة، لذلك سنقدم لك مجموعة معلومات عن طيران ناس الاقتصادي.

مميزات وعيوب طيران ناس

كأي شركة طيران في العالم لا تخلو من المميزات والعيوب، دعونا نستعرض أهمها:

مميزات طيران ناس

توفر لك شركة طيران ناس رحلات آمنة وطيارين على أعلى مستوى من المهنية، طائرات حديثة الصنع يتم صيانتها بانتظام حتى توفر تجربة مريحة للركاب من جميع الفئات.

عدّلت شركة طيران ناس قوانينها بأن أصبحت مناسبة لكل الفئات الاجتماعية من راغبي السفر، قبل عام 2013 كان طيران ناس مخصص لفئة رجال الأعمال فقط، ولكن بعد التعديلات الأخيرة أصبح متاحاً للجميع.

هناك مرونة كبيرة وخيارات كثيرة للراكب بحيث يستطيع اختيار السفر بدون أمتعة أو بوزن قليل للحصول على تذاكر سفر مخفضة الأسعار، وهذا ما يجعل الكثير من المسافرين يفضلون، حيث تنقسم درجات الفئة الاقتصادية إلى لايت، وبلس وبريميوم مع مزايا جديدة حين الترقية من درجة إلى أخرى.

أقامت شركة ناس مؤخراً شراكة مع شركة بيجاسوس التركية المعروفة عالمياً، مما أكسبها ثقة كبيرة من جانب العملاء.

متاح لركاب الفئة الاقتصادية اصطحاب الأطعمة الجاهزة أو المُعدة منزلياً معهم، طالما كان ذلك في الوزن المسموح به على الطائرة، وهو ثمانية كيلو جرامات لكل راكب، مع توفر وجبة خفيفة لركاب هذه الفئة، بينما تقدم وجبات فاخرة لركاب درجة رجال الأعمال.

مستوى خدمة العملاء جيد، وكذلك القيمة مقابل السعر.

عيوب طيران ناس

بناء عن تجارب المسافرين، كانت تلك أبرز عيوب طيران ناس:

مستوى الراحة في المقاعد ليس هو الأفضل.

لا توجد الكثير من وسائل الترفيه على متن الطائرة، ليست كل الطائرات مزودة بخدمة الواي فاي.

طريقة حجز تذكرة طيران ناس

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى موقع طيران ناس.

اختر جهة المغادرة وجهة الوصول من الخيارات المتاحة.

حدد تاريخ رحلتك باليوم وكذلك عدد الأفراد المسافرين مع توضيح الأطفال والبالغين.

اضغط على البحث عن رحلة ثم حدد بأن وافقت على شروط وسياسات الشركة.

اختر الرحلة المناسبة لك من المواعيد المتاحة.

اضغط على متابعة ثم استكمل كتابة بياناتك بالكامل من الاسم ورقم الهوية والمعلومات المطلوبة منك بدقة.

اضغط باستكمال طرق الدفع ثم إنهاء الإجراءات وطباعة تذاكر السفر.

يمكنك بعد ذلك تعديل حجز تذاكر طيران ناس إن أردت.

شكل طائرة طيران ناس من الداخل

الصور التالية توضح لك شكل طائرات طيران ناس من الداخل: