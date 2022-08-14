هل الانتقال من الضمان القديم إلى المطور تلقائي أم يحتاج إلى تسجيل بيانات؟

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عمر شويل - جدة أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التساؤل هل الانتقال من الضمان القديم إلى المطور تلقائي؟ وهو التساؤل الذي يشغل بال جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، وذلك خاصة مع اقتراب انتهاء فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وكانت وززارة الموارد البشرية قد حددت نهاية أكتوبر 2022 المقبل كموعد نهائي لغلق باب التسجيل في الضمان الجديد، ويخشى المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي القديم في حالة عدم التسجيل في الجديد أن يتم منعهم من الاستفادة من الدعم الشهري للضمان في حال تم إلغاء الضمان القديم والاكتفاء بالضمان المطور كدعم للمستفيدين، ودعت الوزارة جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم بتسجيل بياناتهم عبر منصة الدعم والحماية المسئولة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور.

الانتقال من الضمان القديم إلى المطور

ونوهت الوزارة أن عدم التسجيل الجديد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور قد يعرض المستفيد لتوقف الدعم في حال إلغاء نظام الضمان الاجتماعي القديم، وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي بين نظامي الضمان، لذلك يجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم تسجيل حساب جديد وإضافة بياناتهم الشخصية وبيانات التابعين في النظام المطور، وذلك على حسب تفسير الوزارة أنه هناك اختلاف كبير في البيانات المطلوبة في النظامين، كما أنهت الوزارة حالة الجدل بأنه لن يتم إسقاط المستفيدين من الضمان القديم في حالة تسجيل البيانات عبر منصة الدعم والحماية في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد

وكشفت الوزارة للمستفيدين الشروط اللازمة في المتقدمين للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط هي: