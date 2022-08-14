هل الانتقال من الضمان القديم إلى المطور تلقائي أم يحتاج إلى تسجيل بيانات؟

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عمر شويل - جدة أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التساؤل هل الانتقال من الضمان القديم إلى المطور تلقائي؟ وهو التساؤل الذي يشغل بال جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، وذلك خاصة مع اقتراب انتهاء فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وكانت وززارة الموارد البشرية قد حددت نهاية أكتوبر 2022 المقبل كموعد نهائي لغلق باب التسجيل في الضمان الجديد، ويخشى المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي القديم في حالة عدم التسجيل في الجديد أن يتم منعهم من الاستفادة من الدعم الشهري للضمان في حال تم إلغاء الضمان القديم والاكتفاء بالضمان المطور كدعم للمستفيدين، ودعت الوزارة جميع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم بتسجيل بياناتهم عبر منصة الدعم والحماية المسئولة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور.
الانتقال من الضمان القديم إلى المطور
ونوهت الوزارة أن عدم التسجيل الجديد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور قد يعرض المستفيد لتوقف الدعم في حال إلغاء نظام الضمان الاجتماعي القديم، وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي بين نظامي الضمان، لذلك يجب على المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم تسجيل حساب جديد وإضافة بياناتهم الشخصية وبيانات التابعين في النظام المطور، وذلك على حسب تفسير الوزارة أنه هناك اختلاف كبير في البيانات المطلوبة في النظامين، كما أنهت الوزارة حالة الجدل بأنه لن يتم إسقاط المستفيدين من الضمان القديم في حالة تسجيل البيانات عبر منصة الدعم والحماية في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد
وكشفت الوزارة للمستفيدين الشروط اللازمة في المتقدمين للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط لقبول طلب المتقدم الإقامة الدائمة بالمملكة، واستثنت الوزارة المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وكذلك الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولكن أبنائها يحملون الجنسية السعودية، كما استثنت أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوج غير سعودي.
- لا يتخطى إجمالي الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي.
- كما يجب ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف التي تنظمها وزارة الموارد البشرية للقادرين على العمل من المستفيدين.
- لا يكون المتقدم من المقيمين بأحد السجون أو دور الإيواء.
- يجب ألا يكون من ذوي الأملاك العقارية أو السجلات التجارية.
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