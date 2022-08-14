نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون فوائد ولا رسوم حتى 200 ألف ريال ميسر للغاية لجميع القطاعات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل بدون فوائد ولا رسوم إدارية أحد البرامج المتوفرة لدى بنك الرياض متاحة للسعوديين وغير السعوديين، والسؤال هنا هل يعطي بنك الرياض قرض بدون هامش ربح؟ الإجابة نعم عبر برنامج (دفعات) وهو منتج يتيح لك شراء ما تريد بمبالغ تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل حتى 200 ألف ريال معفي من الربح والرسوم الإدارية، بالإضافة إلى أن المنتج يتمتع بمجموعة من المزايا الإضافية التي تجعله أفضل من القرض الشخصي الذي تحتاجه لشراء الاحتياجات أما هذا المنتج وفر لك الحصول على ما تريد من تلبية احتياجاتك الضرورية والهامة لتحسين معيشتك كما تشاء مثل (أجهزة كهربائية – أثاث منزلي – رسوم استقدام عاملة منزلية)..إلخ، ولكن بصورة مختلفة ومميزات كثيرة منها لا يشترط البنك تحويل الراتب كما يتيح هذا البرنامج للموظفين من الرجال والنساء والمتقاعدين.
ماذا يقدم برنامج دفعات بنك الرياض؟
برنامج تمويل بدون فوائد ميسر السداد حتى 36 شهر متاح للرجال والنساء على رأس عمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص سعوديين ومقيمين، كما يتيح تمويل المتقاعدين بدون رسوم أيضاً، الميزة في بنك الرياض أنه يقدم التأمين التكافلي الذي يضمن الإعفاء من سداد القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله، البنك يقدم منتج تمويل بدون كفيل بمبلغ يبدأ من خمسة آلاف ريالاً وحتى مائتي ألف ريال سعودي (حسب الاتفاقية مع الجهة)، هذا المنتج يتضمن تمويل منتجات بقيمة مالية مثل القرض الشخصي ولكن بمميزات أكثر وتوفير الوقت خاصة إذا كنت تحتاج المال لشراء تلك المستلزمات أو المشتريات المتاحة، حيث تتم الإجراءات في تنفيذ الطلب بأسرع وقت ممكن، مع العلم بأن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ما شروط الحصول على تمويل بدون فوائد بنك الرياض؟
- هذا المنتج للعملاء المؤهلين من البنك بالحصول على تمويل شخصي أو قرض إضافي.
- ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة للسعوديين وعن 22 للمقيمين.
- يجب أن يكون العميل على رأس عمل حكومي أو شبه أو قطاع خاص (معتمد من البنك).
- متاح تمويل المتقاعدين حسب المعايير يرجى التواصل لمعرفة المزيد الاتصال على رقم 8001242020.
- ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.
- يشترط تحويل الراتب على بنك الرياض، (ربما يكون هناك استثناء) يرجى مراجعة فريق المبيعات.
طريقة تقديم طلب قرض دفعات بنك الرياض
- تعبئة استمارة طلب قرض دفعات عبر رابط بنك الرياض.
- عليك إحضار الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى الفرع الأقرب إليك.
- سوف يتولى البنك بقية الإجراءات والاتفاقية مع الجهة التي يتم التعاقد معها.
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