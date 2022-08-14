نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُباشر الآن … تجديد التسجيل في منحة البطالة 2022 إلكترونياً عبر Minha Anem DZ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد التسجيل في منحة البطالة 2022، يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام قليلة، والذي سيبدأ تنفيذه في نهاية فبراير، وإدخال برنامج إعانات البطالة 2022 وتوافر جميع المواطنين الجزائريين الراغبين في الالتحاق بمزايا البطالة 2022، فابتداء من مارس ابتداء من هذا العام، سيحصل جميع المستفيدين على راتب شهري قدره 13000 دينار جزائري، لتلقي مساعدة البطالة في الجزائر في عام 2022، يجب استيفاء الشروط، خاصة الباحثين عن عمل لأول مرة الذين لم يستفدوا من برامج المساعدة التي تقدمها الحكومة الجزائرية، توفر هذه المقالة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل.

شروط تجديد التسجيل في منحة البطالة 2022

تم إدخال شروط دفع إعانة البطالة لعام 2022 وبعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمستفيدين من هذه المزايا، كما شددت وكالة التوظيف على أن المتقدمين يجب أن يكونوا باحثين عن عمل لأول مرة، ويرجى ملاحظة أن الموقع مبرمج بعناية وسيتم رفض الطلبات من البداية إذا كانت تنتهك الشروط والأحكام المطبقة على المتقدمين للحصول على المنحة أهمها:

يجب أن يكون الراغبون في الحصول على الإعانات جزائريين ويجب عليهم الإقامة في البلاد.

يجب أن يكون العمر بين 19 و 40.

يجب ألا يكون المرشحون قد عملوا سابقًا بموجب عقد عمل مبدئي ويجب ألا يرفضوا وظائف متعددة تقدمها وكالة التوظيف الوطنية.

يجب على كل الشباب الجزائري تبرير وضعهم من حيث خدمة الوطن.

لن يتم قبول الطلبات المقدمة من النساء اللواتي يعمل أزواجهن أو لديهم دخل شهري، ولن يتم قبول الطلبات من الرجال، إذا كانت الزوجة موظفة، فسيتم رفض الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يُمنح السجناء الذين أتموا مدة عقوبتهم فرصًا إذا استوفوا الشروط.

لا يشترط أن يكون طالبًا بكلية أو معهد حيث يتعين عليه تجديد المنحة الدراسية بانتظام.

التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا

يرغب العديد من الشباب في التسجيل في إعانات البطالة لعام 2022، ويمكن القيام بذلك بسهولة إلكترونيًا ولا يتطلب الذهاب إلى الوكالة من خلال موقع تسجيل البطالة، حيث يمكنك أيضًا تحديد موعد لمقابلة شخصية مع استشاري وكالة توظيف محلية، وسوف تتلقى ملفًا مرفقًا بوثائق منحة البطالة، يتم قبول جميع المرشحين أخيرًا بعد اجتياز المقابلة بنجاح ويتم تقديم الطلبات بالطريقة التالية:

أولاً، يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى منصة إعانات البطالة minha.anem.dz .

. يجب عليه مراجعة الموقع وقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة الدراسية.

أدخل رقم بطاقة الباحث عن عمل ورقم الهوية الوطنية، اضغط على زر التأكيد وانتظر بضع ثوان. إذا تم رفض الطلب، يتم تمييز سبب الرفض باللون الأحمر، وإذا تمت الموافقة عليه، انتقل إلى المرحلة الثانية.

يقوم بإدخال اسمه الأول واسم عائلته وعنوانه البريدي وتحديد تاريخ مناسب للمقابلة.

ثم قم بتنزيل وطباعة الإيصال والإيداع، واحتفظ بهما في ملف يوم مقابلتك.

منصة منحة البطالة minha.anem.dz

بعد أكثر من أسبوع على بدء عملية تسجيل إعانة البطالة، تم تسجيل آلاف الشباب الجزائريين. المستحقون للحصول على إعانات البطالة عن طريق التسجيل على موقع minha.anem.dz من ناحية أخرى، لم يتمكن الكثير من الأشخاص من التسجيل في المرحلة الأولى لأسباب مختلفة، حيث أن هناك فئات للعاملين السابقين في المكتب أو لا يزالون طلاب الجامعات، بالنسبة لهذه الفئة يجب عليهم حل الموقف عن طريق إلغاء عضويتهم في نظام الضمان الاجتماعي.

ملف منحة البطالة 2022

فشل الآلاف من العاطلين عن العمل في التسجيل للحصول على إعانات البطالة في عام 2022 لأنهم واجهوا عقبات على المنصة الإلكترونية التي طورتها وكالة التوظيف الوطنية في هذه الأثناء، بدأ الأشخاص الذين تم قبولهم لأول مرة إجراء مقابلات وجهًا لوجه في عام 2015 في مبنى منفصل في مقر وكالة التوظيف الوطنية ومكان إقامتك، لقد تلقوا وثيقة تفيد بأنك ستكون المستفيد الرسمي من راتب شهري قدره 13000 دينار جزائري اعتبارًا من 28 مارس 2022.