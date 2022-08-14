تحذير جديد من الرئيس الأوكرانى لـ روسيا بشأن هذا الأمر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولودومير زيلينسكي، السبت، إن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التى تسيطر عليها القوات الروسية فى جنوب أوكرانيا، أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.





وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن عمليات قصف متعددة وقعت فى الآونة الأخيرة لمحظة زابوريجيا، وهى أكبر محظة للطاقة النووية فى أوروبا. وسيطرت القوات الروسية على المحطة فى بداية الحرب. وقال زيلينسكى فى كلمة ألقاها مساء السبت: "كل جندى روسى سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء، لابد أن يفهم أنه أصبح هدفا، خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا". وكرر زيلينسكي، الذى لم يتطرق إلى أى تفاصيل، الاتهامات الموجهة إلى روسيا بأنها تستخدم المحطة للابتزاز النووي.

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