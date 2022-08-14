مصرع 4 أشخاص جراء فيضان فى الصين

جدة - نرمين السيد - لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح جرّاء فيضان وقع اليوم جنوب غرب الصين.



جدة - نرمين السيد - لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح جرّاء فيضان وقع اليوم جنوب غرب الصين. وأفاد جهاز طوارئ بينغجو المنكوبة، فى بيان، أن الفيضان أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة وستة آخرين بجروح طفيفة.

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