العالم اليوم - بالفيديو.. موقف بطولي من شاب ينقذ طفلة من الغرق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 03:21 صباحاً - موقف بطولي سجله شاب صيني، هرع لإنقاذ طفلة من الغرق في نهر جارف شرقي الصين، بلقطة وثقها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو انزلاق طفلة صغيرة في نهر متسارع، قبل أن يقفز شاب صيني، بعد الحادثة بثوان، لينقذها من الغرق قبل أن يجرفها النهر بعيدا.

وقال موقع "ناو ذس" إن الشاب "البطل" هو جاو ياتشون، وهو مدرس إعدادي، كان يتمشى قرب النهر عندما لاحظ الواقعة.

وقال المصدر إن الطفلة أعيدت إلى عائلتها بسلام، بعد إنقاذها من الغرق.