نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى وموعد تنسيق المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن السيد عطا المسؤول عن مكتب التنسيق التابع لمرحلة الشهادة الثانوية أن هناك عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين قاموا بتدوين الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم فتح باب تدوين الرغبات عبر الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 11/8/2022 إلى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022، ويستطيع الطلاب تغيير رغباتهم قبل موعد قدوم آخر يوم وهو يوم 15/8/2022، وأن عقب الإعلان عن نتيجة الدور الثاني سوف يتم غلق باب تدوين الرغبات.

طريقة التقديم في تنسيق الثانوية العامة

ويتم في تلك الأيام التقديم في التنسيق الخاص بطلاب المرحلة الأولى، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الفترة الماضية، وللتقديم في تنسيق الثانوية العامة يجب اتباع كافة الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة

تسجيل حساب جديد.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرغبات المناسبة لك حسب التوزيع الجغرافي.

تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة

سوف نتحدث في هذا المقال بالتفصيل عن تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم وهي كالآتي مجموع كلية الطب من 382، بينما مجموع كلية الصيدلية من 363 إلى 367، الطب البيطري من 359 إلى 356، الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم ورياضة 62.07%، مجموع كلية الهندسة من 349 إلى 327.5، الحاسبات والمعلومات من 357 إلى 349.

كليات المرحلة الثانية الخاصة بشعبة علمي رياضة وعلوم

تم تحديد في المرحلة الثانية كليات خاصة بشعبة علمي رياضة وهي كالآتي الألسن، فنون جميلة عمارة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، بينما كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم وهي كالآتي الطب والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية، الحاسبات والمعلومات، والتمريض والطب البيطري، والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية، الذكاء الاصطناعي.

تنسيق كليات الشعبة الأدبية

سوف نعرض لكم تنسيق كليات شعبة أدبي وهي ألسن كفر الشيخ 350 درجة، سياسة واقتصاد السويس 349 درجة، دراسات اقتصادية وعلوم سياسية الإسكندرية 352 درجة، ألسن عين شمس 340 درجة، إعلام القاهرة 339 درجة، سياسة واقتصاد بني سويف 344 درجة، آثار دمياط 330 درجة، تربية الإسكندرية 318 درجة، تربية عين شمس 316 درجة، فنون جميلة الإسكندرية 315 درجة، آداب العريش 314 درجة، تربية دمنهور 306 درجة.