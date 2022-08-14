نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات تنسيق كلية التمريض هذا العام 2022 لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد طلاب الثانوية العامة في هذه الأيام إقبال كبير على موقع التنسيق وذلك لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى، للالتحاق بالكليات المختلفة ومن بينها كلية التمريض وذلك نظرًا لأنها تمثل أهمية كبيرة في المجتمع من حولنا وأن هذه المهنة السامية قد تطورت كثيرا في الأعوام الماضية، والممرض خليج كليه تمريض هو حلقة الوصل في المجال الطبي ونصفه انه الممر الآمن لسلامه المرضى ويقوم بتقديم الخدمات الطبية والنفسية للمريض، ولوجود فرص العمل لخريجي التمريض بعد التخرج سواء محليًا أو دوليًا، أصبحت كلية التمريض حلم لكثير من طلاب العلمي بمدارس الثانوية وأولياء أمورهم .

تنسيق كلية التمريض 2022

كليه التمريض من الكليات التي تتطلب إجراء اختبار القدرات للالتحاق بالكلية، والآن أمام الطلاب يومين لإجراء اختبارات الكفاءة الخاصة بالتمريض قبل إغلاق الموقع وعدم القدرة على تسجيل في اختبار القدرات، ويحدث ذلك قبل معرفة خصوصيات تنسيق كليات التمريض 2022 ومقارنتها بالعام الماضي، والتسجيل في كلية التمريض يجب الحصول على شهاده الثانوية العامه من شعبة العلمي علوم أو شهادة مماثلة،ونجد هذا العام نسبة النجاح ترتفع 2 % عن العام الماضي في شعبة العلمي علوم لتصل إلى 78%، يقول وزير التعليم العام هذا العام أن نسب 70% و75% و80 %نسب جيدة جدا

الحد الأدنى لتنسيق كليات التمريض العام الماضي 2021

وكما نعلم أن نسبة النجاح في زيادة عن العام الماضي في شعبة العلمي علوم لنطلع على تنسيق بعض الجامعات للعام الماضي وأنه قد يكون في تقارب بينه وبين تنسيق هذا العام

تمريض القاهرة: 284 نسبة 65.36%.

تمريض عين شمس: 268 نسبة 65.36%.

تمريض حلوان: 256 نسبة 62.43%.

تمريض الإسكندرية: 272 نسبة 66.34%.

تمريض منصوره: 339 نسبة 82.68%.

تمريض طنطا: 338 نسبة 82.43%

من جامعات التمريض في مصر عين شمس في مقدمة الجامعات ويليها الإسكندرية، القاهرة، منصوره ويتبعهم جامعة أسيوط والزقازيق.

مؤشرات التنسيق لعام 2022

وبالنسبة لهذا العام مؤشرات تنسيق كليه التمريض 2022. يقول الوزير العالي أنه يتم قبول شعبة كليات التمريض والمعاهد التابعة لها على أنها رغبة مستقلة والكلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ونحن نقوم بالمتابعة لحظه ب لحظه حتى يتم الإعلان رسميا عن نتيجة التنسيق لعام 2022.