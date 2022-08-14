نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد من أكثر ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال تلك الأيام هو موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى هو الأمر الذي يزداد البحث عنه خلال الأيام الماضية وخصوصا بعدما انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الثانوي العام وظهور النتائج فيبدأ البحث عن موعد التنسيق حتى يتمكن كل طالب من كتابه الرغبات الخاصة بهم والبدء في تحقيق أحلامهم لنتعرف عبر سطور المقال عن ميعاد التنسيق.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تم بدء انطلاق المرحلة الأولى في يوم الخميس الفائت الموافق 11 من شهر أغسطس 2022 ليتم قبول كافة الطلبة والطالبات الحاصلين على الثانوي العام الدور الأول، وسوف يتم إغلاق التقديم يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أغسطس لعام 2022 وسوف تظهر النتيجة فور إغلاق التقديم بأيام قليلة وبعدا تبدأ ثاني مراحل التنسق فورا، وقد شهدت نسب النجاح في الثانوي العام كالتالي:

كان نسبة نجاح الطلبة في شعبة العلمي علوم 78% حيث ارتفعت 2% فقط عن العام الماضي.

وبلغت نسبة نجاح الطلبة في شعبة العلمي رياضة حوالي 81.01% حيث ارتفعت عن العام الفائت حوالي 8.19%.

وبلغت نسبه نجاح الطلبة في القسم الأدبي حوالي 86% حيث انخفضت بنسبة 1.62% عن الأعوام الماضية.

ارتفاع عدد المقاعد في الكليات بهذا العام

أقر وزير التربية والتعليم أن مقاعد الكليات ارتفع عددها عن الأعوام السابقة بسبب الكليات الخاصة المضافة حديثا وسيكون دخول الكليات هذا العام بمجموع أقل من العام الفائت، كما أقر أن لا داعي للقلق وطمئن الطلبة وأولياء الأمور لأن المجاميع انخفضت وذلك سيؤدي إلى أن الحد الأدنى للقبول سينخفض في عام 2022، حيث قد أعلن رئيس القطاع التعليمي أن عدد الطلبة ممن تقدموا إلى تنسيق المرحلة الأولى وصل إلى 55 ألف من الطلاب على موقع التنسيق وأكد أيضا أن الإجراءات تسير على ما يرام وبانتظام وقام بتوجيه الطلبة والطالبات أن من الضرورة أن يتم كتابة الرغبات بطريقة صحيحة إلى جانب إمكانية تعديل رغبات الطلبة إلى الساعة السابعة مساءا من يوم الاثنين.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة



ولكي يتم التقديم في تنسيق الثانوية العامة يجب إتباع الخطوات التالية: