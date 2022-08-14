نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الثانوية العامة 2022 || تعرف على المعاهد الخاصة والحكومية المعتمدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المعاهد الخاصة والحكومية تزايد البحث خلال الآونة الأخيرة عن هذا الأمر حيث أن ذلك الأمر أصبح يشغل بال العديد من أولياء الأمور والطلبة من اجل تحقيق كل طالب حلمه للدخول إلى الكلية التي يرغب بها حيث أن ما زالت المرحلة الأولى متاحة وستغلق في الخامس عشر من أغسطس، ومازال بإمكان الطلبة والطالبات إدخال رغباتهم والتعديل عليها حتى الساعة السابعة من مساء يوم التنسيق الأخير للمرحله الأولى.

تنسيق المعاهد الخاصة والحكومية

قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن بداية مرحلة تسجيل الرغبات الأولى للقبول في الكليات لكافة الطلبة الناجحين في الثانوي العام وذلك بعد أن تم الإعلان عن النتيجة بحوالي 72 ساعه فقط، ومن خلال السطور القادمة سنقوم بالإعلان عن المعاهد الخاصة والكليات فضلا عن مصاريفها.

معهد الخدمة الاجتماعية العالي في القاهرة تبلغ المصاريف حوالي 3340 ألف جنيه فقط.

بينما يبلغ مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة في المعادي حوالي 13 ألف جنيه فقط.

يبلغ مصاريف معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية أيضا حوالي 3340 ألف فقط.

ويبلغ مصاريف المعهد الخدمة الاجتماعية في المنصورة حوالي 3750 جنيه فقط.

ويبلغ مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الشرقية حوالي 3770 ألف جنيه.

يبلغ مصاريف المعهد الإرشاد السياحي والتعاون حوالي 2700 جنيه فقط لا غير.

معهد الدراسات الأدبية في كينج مريوط يبلغ مصاريفه حوالي 4230 فقط لا غير.

يبلغ مصاريف معهد الفنون التطبيقية في 6 أكتوبر حوالي 11800 ألف جنيه فقط.

يبلغ مصاريف معهد الفنون التطبيقية حوالي 11 ألف جنيه فقط.

المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي

ونعرض لكم الآن المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي يجب أن تعرفها قبل التقديم، وهي كالآتي: