روسيا: الغرب يحاول إلصاق جرائم نظام كييف فى محطة زاباروجيا بموسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الخارجية الروسية" - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - "أن الأنباء التى تتناقلها وسائل الإعلام الأمريكية حول محطة زاباروجيا النووية جنوب أوكرانيا، محاولة غربية جديدة لتبييض نظام كييف، وإلصاق جرائمه بروسيا".

وأشارت إلى أن "رعاة كييف الغربيين" لا يريدون أن يرى المجتمع الدولى الوجه الحقيقى للجماعات المسلحة الأوكرانية ويراقب الجرائم الهمجية للمتطرفين.. موضحة أن الجانب الروسى دعا الخبراء الدوليين لإجراء تحقيق شفاف حول ما يحيط بمحطة زاباروجيا النووية.

ولفتت إلى أن القوات الروسية وضعت محطة زاباروجيا تحت الحراسة المشددة لمنع استفزازات الكتائب النازية، مؤكدة أنه لا يمكن إلا للأشخاص المشوشين ذهنيا برهاب روسيا أن يفترضوا أن الجيش الروسى سيضرب موقعا نوويا يرابط عناصره فيه.

واعتبرت "الخارجية الروسية" أن هذا تكرار للشائعات حول مسؤولية روسيا عن قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين فى يلينوفكا بدونيتسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.