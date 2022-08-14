نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022 بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال وزير التربية والتعليم العالي أن عدد الطلاب الذين سيحضرون لإجراء امتحانات الثانوية العامة 152029 طالب وطالبة، وأنه تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني بالنسبة للطلاب المكفوفين أو طلاب الثانوية العامة أو طلاب مدارس المتفوقين عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة الدور الأول 75.04%، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات نجاح عالية حوالي 457062 طالب وطالبة.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي أن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءاً من يوم 20/8/2022 إلى يوم 30/8/2022، ويمتحن الطلاب أول يوم مادة اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بينما يكون اليوم التالي يوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، واليوم الثالث مادة الجبر والهندسة، اليوم الرابع إجراء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الخامس الفيزياء والتاريخ، اليوم السادس اللغة الأجنبية الأولى، اليوم السابع الجغرافيا والكيمياء، اليوم الثامن الديناميكا، اليوم التاسع الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل، اليوم العاشر الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

كيفية الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة

يجب تنفيذ كل الخطوات التي سيتم عرضها بالتفصيل لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة وهي كالآتي اضغط على موقع وزارة التربية والتعليم وسجل بياناتك كمستخدم جديد، ثم اكتب الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور ورقم الجلوس، واضغط على كلمة “عرض النتيجة”، سوف يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الطالب ومجموعة.

جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب المكفوفين

تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الخاص بطلاب المكفوفين يوم السبت 20/8/2022، حيث يكون امتحان اللغة العربية الورقة الأولى أول يوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، اليوم الثاني امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية، اليوم الثالث إجراء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، اليوم الرابع اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى، اليوم الخامس اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية، اليوم السادس الجغرافيا الورقة الأولى، اليوم السابع الجغرافيا الورقة الثانية، اليوم الثامن اللغة الأجنبية الثانية الورقة الأولى والثانية، اليوم التاسع التاريخ الورقة الأولى، اليوم العاشر التاريخ الورقة الثانية، اليوم الحادي عشر الفلسفة والمنطق.