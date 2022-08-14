نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط نتائج كفايات المعلمين 1444 عبر المركز الوطني للقياس e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال هذا التقرير يمكنكم متابعة نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444 ه‍ الذي يبحث عنه الكثير من الأفراد المتقدمين لاختبار كفايات المعلمين ، من خلال استعراض رابط نتائج اختبار كفايات المعلمين 1444 عبر مركز قياس الوطني، وذلك بهدف التعرف على نتائج هذه الاختبارات باستخدام رقم الهوية 1444، وتقوم الجهة المسئولة عنه وهي المركز الوطني للتقويم والقياس السعودي بإطلاق النتائج وتنظيمها لجميع الأشخاص الذين تمكنوا من اجتياز هذه الاختبارات، كما يتم الاستعلام عن نتيجة قياس كفايات المعلمين 1444 إلكترونيا فقط.

نتائج كفايات المعلمين 1444

سوف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات كفايات المعلمين قريبا، حيث يعتمد تقييم المعلمين المؤهلين لوظيفة التدريس واختيارهم على ذلك الاختبار، ويمكن الحصول على هذه النتائج عن طريق الموقع الخاص بالمركز الوطني للقياس الذي يتبع هيئة تقويم التدريس والتدريب، ومازال الكثير من المعنيين بالنتائج يقومون بالبحث عن كيفية الاستعلام عن هذه النتائج إلكترونيا.

كيفية الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات كفايات المعلمين، والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على موقع قياس نتائج اختبار كفايات المعلمين ومتابعة الخطوات.

يجب اتباع جميع الخطوات اللازمة للدخول على الموقع ثم إدخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

يجب النقر على زر “تسجيل الدخول” للإطلاع على جميع الاختبارات التي يمكن أن تحصل على نتائجها من خلال البوابة.

يتم اختيار الاختبار الذي ترغب في التعرف على نتائجه ثم انقر على زر “التفاصيل” لإظهار النتيجة.

درجة النجاح في اختبار كفايات المعلمين

قام المركز الوطني الخاص للقياس داخل المملكة السعودية بإصدار الحد الأدنى للتعرف على الحد الأدنى للنجاح في اختبار كفايات المعلمين بالسعودية، حيث تبدأ درجة نجاح المعلم ذو رتبة ممارس من 50 درجة حتى 100 درجة، بينما تبدأ درجة نجاح المتقدم من 70 درجة وحتى 100 درجة أيضا، كما تبدأ درجة نجاح المعلم الخبير من 80 درجة وحتى 100 درجة مع مراعاة شروط الخبرة لكل من المتقدم والخبير.

نتائج اختبارات كفايات المعلمين 1444

يمكن لكل الناجحين من المعلمات والمعلمين أن يقومون بطباعة نتائج اختبارات قياس الرخصة المهنية بالسعودية بعد الاستعلام عن هذه النتائج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي 000.

ثم انقر على زر “البحث عن نتيجة الاختبار” للتعرف على النتيجة التي تريد طباعتها.

الضغط على خيار “الطباعة” لتتم عملية الطباعة بعد لحظات.

كما يمكنك أن تحصل على نتائج قياس كفايات المعلمين في صورة نسخة ورقية من خلال رقم الهوية 1444

نتائج قياس كفايات المعلمين

يمكن استخراج نتائج قياس كفايات المعلم من خلال الرقم الموحد، حيث يمكن الاتصال على الرقم الذي قامت هيئة تقويم التدريس والتدريب بالسعودية بوضعه وذلك الرقم هو 920033555، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة كفايات المعلمين من خلال الرابط التالي “eservices.qiyas.sa”، ويمكنك أن تحصل على إجابة لكل استفساراتك وتطرح أي سؤال بخصوص المشكلات التي تواجهها أثناء التقديم أو عند الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين1444.

أنواع اختبارات كفايات المعلمين

من الجدير بالذكر أن هناك نوعين منها ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

اختبار الكفايات التخصصي: ويتميز بتضمنه لكافة المعايير الأساسية المتعلقة ببنية التخصص العامة.

اختبار الكفايات التربوي: يعد مختلف بعض الشيء عن النوع السابق ذكره، حيث يتم عن طريقه تغطية العديد من المجالات التربوية، كما يتم من خلاله الاشتراك في عدة تخصصات دراسية.

في الختام نكون قد أوضحنا نتائج كفايات المعلمين 1444 ه‍، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الهامة التي تتعلق بهذا الشأن، كما ذكرنا الرابط الخاص بالاستعلام عن هذا الموضوع والذي يمكن من خلاله معرفة كل ما يرغب به الشخص المستعلم.