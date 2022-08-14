تحطم طائرة فى ولاية إلينوى الأمريكية ومصرع شخصين

جدة - نرمين السيد - وفقا لمسؤولين فى مقاطعة بيوريا، فقد تحطمت الطائرة حوالى الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلى على الطريق 116، فى منطقة هانا سيتى على بعد حوالى 290 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

وقال جيمى هاروود، الطبيب العدلى فى مقاطعة بيوريا، إن شخصين لم يتم تحديد هويتهما رجل وامرأة، قتلا وإن الجثتين سيتم تشريحهما يوم الإثنين، حسبما أفادت صحيفة "بيوريا جورنال ستار".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الطائرة اصطدمت بالعديد من المباني، وسمع الناس صوت الطائرة وهى ترتطم فوق مطعم "Wings and Fries".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أخرى.

وأغلق الطريق بعد ظهر السبت حيث عملت أطقم الطوارئ على إزالة الأنقاض.

وأفاد المجلس الوطنى لسلامة النقل بأنه يحقق فى حادث تحطم الطائرة "مونى إم 20 كيه".