الشرطة النمساوية تقتل ثلاثة مهاجرين أثناء مطاردة شاحنة تهريب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، لم تكشف الوزارة عن جنسية الضحايا، وقالت إن الحادث وقع فى بورغنلاند على معبر حدودى مع سلوفاكيا.

وأوضح المتحدث باسم شرطة بورغنلاند هلمت مربان أنه "تم العثور على عشرين شخصا بينهم أطفال ونساء داخل صندوق الشاحنة الخلفى".

وأشار إلى الضحايا هم رجلين وامرأة لقوا حتفهم، وتم توقيف السائق.

ووصف وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، الحادث بـ"المأسوى"، وقال فى بيان، إن "الوفاة المأساوية لثلاثة أشخاص اليوم (...) تظهر مرة أخرى الوحشية وانعدام الضمير لدى مافيات تهريب الأشخاص".

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية فى مايو الماضى تفكيك شبكة من المهربين قامت بتهريب عشرات الآلاف من المهجرين وخصوصا من السوريين، من المجر إلى النمسا.