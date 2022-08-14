العالم اليوم - القدس.. عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية توقع إصابات

انتم الان تتابعون خبر القدس.. عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية توقع إصابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 01:16 صباحاً - أكد بيان للشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، وقوع عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس، مما أدى لعدد من الإصابات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهجوم أدى إلى 7 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة، في عـمـلـية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية بالقدس، قرب حائط البراق.

وأشارت المصادر إلى أن منفذ الهجوم هرب من موقع العملية بعد العملية، وأن الشرطة الإسرائيلية بدأت عملية مطاردة منفذ إطلاق النار في أحياء القدس.

ووصل العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأوا في إغلاق المكان، والتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه به الذي هرب.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس.