نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2022 ..تنسيق الكليات الشعبة الأدبية وعلمى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الاولي، بدأ تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2022 وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، منذ يوم الخميس 11 أغسطس 2022 ويستمر لمدة خمس أيام أى حتى يوم الأثنين الموافق 15 أغسطس 2022،بلغ اجمالي عدد الطلاب في المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة نحو 117 ألفًا و758 طالبًا وطالبة، وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالى سوف تعلن عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية بعد تنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022

• يبدأ أدنى مستوى للمرحلة الأولى من شعبة علمى علوم من 365 درجة، بنسبة نجاح تزيد عن 89.02٪، ويصل عدد الطلاب في هذه المرحلة إلى 22 ألفًا و475 طالبًا وطالبة.

• يبدأ الحد الأدنى المرحلة الأولى من شعبة علمى رياضة من 341 درجة، بنسبة نجاح تزيد عن 83.17٪، ويصل في هذه المرحلة إلى 15 ألفًا و220 طالبًا وطالبة.

• يبدأ الحد الأدنى للمرحلة الأولى من الشعبة الأدبية من 264.5 درجة، بنسبة نجاح تفوق 64.51٪، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المرحلة 80 ألفًا و63 طالبًا وطالبة.

تنسيق الكليات 2022 الشعبة الأدبية

• الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352.0.

• اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0

• سياسة واقتصاد السويس 349.0.

• سياسة واقتصاد بني سويف 344.0.

• تنسيق الكليات ألسن عين شمس 339.0

• ألسن كفر الشيخ 350.0.

• ألسن عين شمس 340.0.

• ألسن الفيوم 339.0.

• ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0.

• ألسن بني سويف 335.0.

• ألسن أسوان 333.0.

• ألسن المنيا 333.0.

• ألسن سوهاج 332.0.

• ألسن الأقصر 331.0.

• إعلام القاهرة 339.0.

• إعلام المنوفية 336.0.

• إعلام بني سويف 330.0.

• إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0.

• إعلام جنوب الوادي 326.0.

• آثار القاهرة 328.0.

• آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0.

• آثار دمياط 330.0.

• آثار عين شمس 329.0.

• آثار و لغات مطروح 325.0.

• آثار الفيوم 325.0.

• آثار أسوان 324.0.

• آثار الأقصر 323.0.

• آثار سوهاج 322.0.

• الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

تنسيق الكليات علمى علوم

• كلية طب القاهرة 380.0

• كلية طب عين شمس 378.0

• الطب بجامعة أسيوط 373.0

• كلية طب الأسنان عين شمس 372.0

• طب الأسنان القاهرة 372.0

• كلية طب الأسنان أسيوط 370.0

• الطب البيطري القاهرة 356.0

• كلية طب بيطري أسيوط 356.0

• علاج طبيعي القاهرة 366.0

• صيدلة أسيوط 364.0

• صيدلة القاهرة 364.0

• صيدلة عين شمس 363.5

تنسيق الكليات علمى رياضة

• حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354.0

• حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353.0

• هندسة القاهرة 356.0

• هندسة أسيوط 327.5

• هندسة عين شمس 349.0

• اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0.

• ألسن عين شمس 339.0.

• علوم أسيوط 338.0.

• علوم عين شمس 336.0.

• علوم بنات عين شمس 332.0.