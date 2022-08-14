نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار 70 ألف درهم اماراتي مساعدة مالية للمحتاجين بدون استرداد وبشروط بسيطة وسهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الإمارات من أكثر الدول التي توجد بها الكثير من المؤسسات الخيرية، وذلك لتعود الشعب على إخراج صدقات بشكل مستمر والتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات أيضا، لذا إذا كنت تبحث على مصدر يزيد من دخلك المادي لمساعدتك في تخطي الأزمات، وأيضا مساعدتك في كل المشاكل المادية التي تقابلك، عليك باختيار مؤسسات خيرية ذات سمعة جيدة وأيضا تكون مضمونة وسهلة التواصل معها، وإليكم أهم المؤسسات:
الشارقة للمساعدات الخيرية
تعتبر جميعة الشارقة من أقدم الجمعيات الخيرية التي تم إنشائها، وكان أول فتح لها في عام 1989، والمؤسس لتلك الجمعية هو سمو الدكتور سلطان بن محمد، وتعمل الجمعية جاهدة على توفير كافة المساعدات للمحتاجين، وأهم المساعدات هي:
- تقدم كافة الاحتياجات للفقراء والمحتاجين، من حيث توفير لهم دخل مادي، وإلحاق أولادهم بمدارس التعليم.
- تعمل الجمعية على توفير أماكن رعاية للمسنين، وهو ما يسمى بدار المسنين، حيث تقوم الرعاية بمعالجتهم وتقديم لهم الأدوية، مع الإهتمام بالأكل والشرب، وكل ما يحتاجونه.
- الجمعية توفر كل الاحتياجات للمعاقين، من حيث إدخال لهم أموال تساعدهم على العيش باستقرار.
- وحتى تستطيع التواصل مع المؤسسة، يمكنك التواصل معهم عن طريق الذهاب الى المقر، والمقر يكون في الشيخ راشد بن صقر.
- وتستطيع التواصل مع الجمعية عبر الرقم التالي 80014.
الفجيرة الخيرية للمساعدات المالية
جمعية الفجيرة للمساعدات المالية، تعتبر تلك الجمعية من الجمعيات التي توجد في الإمارات، كما تقدم العديد من الخدمات للمحتاجين، وأهمها؛
- تساعد كل محتاج في إعطاء له أموال تساعده في تيسير أموره الخاصة.
- تقوم بعمل تنمية المشاريع لمساعدة الشباب في تأسيس وبدء حياتهم.
- تقوم بتقديم مشاريع تعليمية تساعد الطلاب.
- كما أنه بكل سهولة تستطيع تتواصل مع المؤسسة عن طريق الرقم التالي 0330 764 06.
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