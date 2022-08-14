جدة - نرمين السيد - وأضاف ماسيج -فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت- "أن القائد العام للشرطة أعلن اليوم عن مكافأة بقيمة مليون زلوتى لمن يساعد فى التعرف على مرتكبى هذه الكارثة البيئية".
وشهدت بولندا تسجيل نفوق هائل للأسماك فى نهر أودر، وتم اللجوء للجيش للمشاركة فى عملية تطهير النهر، وأعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكى، أن المؤسسات الفنية ذات العلاقة لم تتصرف بالسرعة الكافية، وأكد إقالة رئيس شركة المياه البولندية برزيميسلاف داتسو، ورئيس المصلحة العامة لحماية البيئة ميشال ميستشاك.
ومن جانبها، قالت وزيرة المناخ والبيئة فى بولندا آنا موسكفا، إنه لم يتم العثور على الزئبق فى النهر، بما فى ذلك وفقا لمعطيات الخبراء الألمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا ترصد مكافأة 220 ألف دولار للعثور على مسممى نهر أودر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.