بولندا ترصد مكافأة 220 ألف دولار للعثور على مسممى نهر أودر

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماسيج -فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت- "أن القائد العام للشرطة أعلن اليوم عن مكافأة بقيمة مليون زلوتى لمن يساعد فى التعرف على مرتكبى هذه الكارثة البيئية".

وشهدت بولندا تسجيل نفوق هائل للأسماك فى نهر أودر، وتم اللجوء للجيش للمشاركة فى عملية تطهير النهر، وأعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكى، أن المؤسسات الفنية ذات العلاقة لم تتصرف بالسرعة الكافية، وأكد إقالة رئيس شركة المياه البولندية برزيميسلاف داتسو، ورئيس المصلحة العامة لحماية البيئة ميشال ميستشاك.

ومن جانبها، قالت وزيرة المناخ والبيئة فى بولندا آنا موسكفا، إنه لم يتم العثور على الزئبق فى النهر، بما فى ذلك وفقا لمعطيات الخبراء الألمان.