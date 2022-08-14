ماكرون يوقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال قصر الإليزيه فى بيان، إن الرئيس ماكرون وقّع اليوم على بروتوكولات انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضاف البيان:هذا الاختيار السيادى من قبل الشريكين الأوروبيين السويد وفنلندا، سيعزز أمنهما فى مواجهة التهديد القائم فى جوارهما وسيسهم بشكل كبير وفقا لقدراتهما، فى الموقف الجماعى وأمننا الأوروبى.
وكان البرلمان الفرنسى صوّت، فى 2 أغسطس الجارى، لصالح التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، حيث صوت 209 نواب لصالح الاتفاقية، مقابل 46 نائبا صوتوا ضدها.
وجاء التصويت على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، بعدما صدّق مجلس الشيوخ الفرنسى فى يوليو الماضى، على اتفاقية انضمام الدولتين إلى الحلف.
وتقدمت فنلندا والسويد، فى مايو الماضى، بطلب الحصول على العضوية فى حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلى عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.
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