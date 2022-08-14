البنك المركزى العراقى: مؤشرات إيجابية بزيادة معدلات نمو الناتج المحلى 

وأوضح "مخيف"، فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن احتياطات البنوك المركزية متغيرة بين الحين والآخر، وهذا يعتمد على كيفية إدارة هذه الاحتياطات، إضافة إلى الطرق التى تم تمويل العراق بها فى نهاية عام 2020، حيث بادر البنك المركزى بالتعاون مع المؤسسات المالية العاملة فى العراق ووزارة المالية بجملة إجراءات والتى أثمرت بمرور الوقت وخاصة بعد تحسن الإيرادات النفطية فى وقت كان هنالك شح فى السيولة لدى الحكومة وخاصة فى توزيع الرواتب، حيث كانت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أسعار النفط سوف تتحسن وستكون هنالك مؤشرات إيجابية فى الفترة القادمة.
وقال إن هذه المؤشرات كانت ضمن التحليلات الاقتصادية وإيجابية بشكل جيد وتضمنت ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ الحكومة الورقة البيضاء بجدية ومن ثم البحث عن زيادة فى الإيرادات الحكومية غير النفطية وهذا نتوقع جنى ثماره خلال المرحلة القادمة.
وأعرب مخيف عن أمله فى أن يكون خلال الفترة القادمة نمو مستمر للمؤشرات الاقتصادية خاصة فى الاحتياطات لتعطى مؤشرات للمنطقة والعالم تشجع على مشاريع استثمارية فى العراق، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تشير حتى الآن إلى استمرار زيادة معدلات نمو الناتج المحلى إلى فترة قريبة.
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