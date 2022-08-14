الجزائر تُسجل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الصحة الجزائرية" - فى بيان صحفى مساء اليوم السبت، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بالفيروس التاجى وصل إلى 269 ألفا و8 حالات، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء، 180 ألفا و688 شخصا، بينما ظل العدد الإجمالى للوفيات ثابتا عند 6 آلاف و876 حالة. وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

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