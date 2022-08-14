موسكو تنتقد طرد الجبل الأسود لدبلوماسى روسى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى تصريحات صحيفة أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت، إن موسكو تعتبر طرد دبلوماسى روسى من الجبل الأسود حلقة جديدة من الحملة المختلطة التى شنها الغرب ضد روسيا.

وتابعت "زاخاروفا": "إننا نعتبر الإجراء الذى اتخذته سلطات الجبل الأسود حلقة أخرى من الحملة المختلطة التى أطلقها الغرب وأتباعه ضد روسيا ونرى أن هذه الخطوة هى عدم رغبة فى بودجوريتشا وعدم قدرتها على الابتعاد عن سياسة اتباع هذا الخط الهدام ميكانيكيا الذى يضر بالأمن الدولى وبالمثل يضر بمصالحها الوطنية".

وتابعت المتحدثة أن روسيا تحتفظ بالحق فى اتخاذ إجراءات مماثلة بما يتفق مع الممارسات المقبولة عموما.

يُشار إلى أن جمهورية الجبل السود كانت قد أعلنت أمس الجمعة أن دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه وفى 7 أبريل الماضى أعلنت وزارة خارجية الجبل الأسود أن أربعة دبلوماسيين روس غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد فى غضون سبعة أيام وفى 31 مايو الماضى، ردت روسيا بإعلان أن أحد موظفى سفارة الجبل الأسود فى موسكو شخص غير مرغوب فيه.