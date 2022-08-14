نقل رئيس وزراء مالى للمشفى بعد إصابته بوعكة صحية

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار رئيس الوزراء إن "شوجل مايجا أدخل إلى عيادة خاصة فى باماكو.. أصابته وعكة صحية طفيفة.. يمكننى أن أقول إنه بخير حاليا.. إنه تحت المراقبة الطبية".

وأضاف طبيبه: "تم إدخال رئيس وزراء مالى السبت إلى عيادتنا بسبب وعكة صحية خطرة.. يمكننى أن أقول إنه يتعافى بشكل جيد".

وأكد مكتبه عبر "فيسبوك" أنه "بعد 14 شهرا من العمل الدؤوب، قام طبيب رئيس الحكومة شوجل كوكالا مايجا بوضعه فى حالة استراحة قسرية"، وأضاف "يستأنف نشاطه الأسبوع المقبل إن شاء الله".

وكانت مجلة "جون أفريك" التى تتخذ من باريس مقرا لها قد ذكرت نقلا عن مصادر قريبة من مايجا أنه أصيب بسكتة دماغية.

وتولى شوجل كوكالا مايغا (64 عاما) عدة حقائب وزارية، وترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية، وعينه الكولونيل أسيمى جويتا رئيسا للحكومة المالية العام الماضى، بعد ثانى انقلاب عسكرى فى تسعة أشهر.