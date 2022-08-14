العالم اليوم - بهذه الكلمات.. بايدن يعلق حول الهجوم على سلمان رشدي

انتم الان تتابعون خبر بهذه الكلمات.. بايدن يعلق حول الهجوم على سلمان رشدي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 12:18 صباحاً - دان الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، "الهجوم الشرس" على الكاتب البريطاني الأميركي سلمان رشدي، الذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض لها في ولاية نيويورك.

وأشاد بايدن برشدي "لرفضه الترهيب والإسكات"، مؤكدا أنه وزوجته السيدة الأولى جيل و"جميع الأميركيين وجميع الناس حول العالم" يصلّون من أجل "تعافي" رشدي.

وكانت شرطة ولاية نيويورك قد أعلنت أن الكاتب الشهير سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود، تعرض للطعن يوم الجمعة قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

وكشف وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد رشدي إحدى عينيه، فيما وصف البيت الأبيض الاعتداء الذي تعرض له الروائي بأنه "مروع"، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "نضال" رشدي "هو نضالنا".

تفضيلا، قال وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد الروائي إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد بعد أن تعرض للطعن، أمس الجمعة، وفقا لرويترز.

وقضى رشدي، المولود في الهند، سنوات مختبئا بعد أن أصدرت إيران فتوى بإهدار دمه بسبب "كتاباته المسيئة للإسلام".