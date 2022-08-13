موريتانيا والجزائر يبحثان تعزيز التعاون فى مجال الطب العسكرى

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش الموريتانى -فى بيان صحفى اليوم السبت- أن زيارة الوفد العسكرى الجزائرى تأتى فى إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين.. موضحا أنه خلال الزيارة اطلع الوفد على أجنحة وأقسام المستشفى العسكرى وتفقد جميع التطورات التى شهدها المستشفى العسكرى فى الفترة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن الوفد الجزائرى زار بعض المنشآت والمراكز الطبية للجيش والشرطة والدرك الموريتانى، وكذلك مدرسة التخصصات الطبية، والمديرية العامة لخدمات الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن.