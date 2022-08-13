نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الدفعة الثالثة جامعة الإمام عبدالرحمن ١٤٤٤ عبر البوابة الإلكترونية iau.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة الثالثة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 بالمملكة العربية السعودية أعلنت عمادة القبول والتسجيل اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444، عن الطلاب المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية للعام الدراسي الجامعي الجديد 1444، وتغطية كافة المقاعد الشاغرة والمتاحة، وحست الجامعة كافة طلاب وطالبات الدفعة الثالثة والأخيرة بسرعة إكمال إجراءات القبول إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجامعة بوابة القبول الإلكتروني iau.edu.sa.

بالخطوات استكمال إجراءات القبول الدفعة الثالثة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

إضافة لما سبق ذكره فقد أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل معالي الدكتور عبد الله بن سعيد آل مريح أن بإمكان المتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالجامعة معرفة نتائج الدفعة الثالثة ونسب القبول واستكمال الإجراءات من خلال حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي، أو عبر بوابة الجامعة الإلكترونية بالخطوات التالية:

أولًا الولوج لرابط بوابة القبول الإلكتروني جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

يلي ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة.

كذلك التوجه لخانة استعراض طلب سابق الظاهرة أمامك على الشاشة.

الظاهرة أمامك على الشاشة. أيضًا التوجه لأيقونة حالة التقديم ومن ثم استكمال المعلومات والبيانات المطلوبة.

ومن ثم استكمال المعلومات والبيانات المطلوبة. في النهاية النقر على أيقونة إرسال.

كذلك نوهت عمادة القبول والتسجيل أنه بإمكان الطلاب المرشحين والمرشحات الإطلاع على الفيديو التوضيحي المدشن على القناة الرسمية لعمادة القبول بجامعة الامام عبدالرحمن على اليوتيوب، لمعرفة الخطوات الصحيحة لإنهاء إجراءات القبول 1444، مع العلم بأنه سيتم إصدار إشعار القبول بالجامعة في موعد أقصاه يوم الإثنين القادم 17 محرم 1444 الموافق 15 أغسطس 2022، الساعة الثانية عشر ظهرًا.



نتائج القبول جامعة الإمام عبد الرحمن ١٤٤٤هـ



كما أكد الدكتور عبد الله بن سعيد آل مريح أن في حال عدم استكمال الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات إجراءات القبول الإلكترونية، بالموعد المحدد لذلك سيتم استبعاد طلباتهم المقدمة تلقائيًا، كذلك يجب طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص للمرشحين بالمسار الصحي بالجامعة، مع العلم سيتم إرسال موعد الفحص من خلال رسالة نصية عبر الجوال الخاص بالطلاب المسجلين، أيضًا على من تم ترقية قبول رغباتهم لرغبات أعلى بإمكانهم معرفة النتائج من خلال الدخول على أيقونة طلب إصدار إشعار القبول الجديد.

كليات جامعة الإمام عبد الرحمن بالمملكة 2022-2023

في الختام وجب التنويه أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالسعودية تضم العديد من الكليات الصحية والهندسية والأدبية وقد شهدت هذا العام إقبالًا غير مسبوق في التقديم على كلياتها ونذكر منها:

أولًا الكليات الصحية

كلية الطب. أيضًا كلية طب الأسنان. كذلك كلية التمريض. وكلية العلوم الطبية التطبيقية. كلية الصيدلة الإكلينيكية. كذلك كلية الصحة العامة. كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل.

ثانيًا الكليات الهندسية

كلية العمارة والتخطيط. كلية التصاميم. كلية الهندسة.

ثالثًا كليات العلوم و الإدارة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. ثانيًا كلية إدارة الأعمال. كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. أيضًا كلية العلوم. الكلية التطبيقية.

رابعًا كليات الآداب والتربية

كلية الآداب. كذلك كلية التربية. كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل. أيضًا كلية الشريعة والقانون.

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