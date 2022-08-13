here موقع استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني كل المحافظات

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عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط نتابعها مع ارتفاع حولها اعلى معدل من التساؤلات على مستوى كل المحافظات العراقية التي من المقرر على ان يتم استكمال عمليات إعلانها على شكل الكتروني بعد الانتهاء من عمليات التدقيق الجارية الآن بعد تلقي رغبات الطلاب فى تلك الاعتراضات التي تم الإعلان عن فتح أبوابها بعد ظهور نتائج الدور الاول بشكل مؤخر
موقع استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط
نتائج الصف الثالث المتوسط الخاصة بالاعتراضات تسعى حالياً وزارة التعليم والعراقية على سرعة الانتهاء على إعلان ظهورها الرسمي، حيث فى الايام القليلة المقبلة تعقد الوزارة بشكل رسمي اختبارات الدور الثاني، حيث اعلنت رسمياً الوزارة على ان يكون الخامس والعشرون من اغسطس المقبل هو موعد بدء عقد اختبارات الدور الثاني لتكون نتائج الاعتراضات معلنة الكترونية فى غضون ايام قليلة من الآن، ليصبح موقع وزارة التربية والتعليم واحدة من المواقع التي تحتل حالياً أعلى معدل من البحث على جوجل، لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نستعرض مع حضراتكم كيفية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط
ننقل ونوافيكم الان طرق اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط دور اول على شكل الكتروني فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-
- فى البداية يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي
- اختار ايقونة استعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط
- حدد الدور الاول
- قم بالبدء على ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- البدء فى إدخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة
- قم بالبدء فى تحديد المحافظة فى الأيقونة المخصصة لها
- قم بالنقر على ايقونة عرض الدرجات او استعلام
- علماً على ان حتى اللحظة الحالية لم تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات اعلان نتائج باقي المحافظات العراقية على ان تتواصل الوزارة فى عمليات إعلان نتائج الطلاب على مدار الساعة فور الانتهاء من رفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة على الفور على نحو الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى
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