جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش اللبنانى،فى بيان مقتضب، أن العسكرى المصاب حالته مستقرة. وكان الجيش اللبنانى قد قام بضبط كميات من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات خلال مداهمة نفذتها قوة من الجيش صباح اليوم لمنزل أحد المطلوبين بحى الشراونة ببعلبك (شرقى لبنان) وذلك بعد تبادل لإطلاق النار لم يسفر عن إصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل عسكرى فى اشتباكات بين الجيش اللبنانى ومهربين عند الحدود الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.