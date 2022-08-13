فرنسا: رياح وعواصف رعدية متوقعة حول حرائق غابات خامدة جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان -نقلته شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، إن جبهة النيران التى امتدت على بعد 40 كيلومترًا فى إقليمى لاند وجيروند حول مدينة بوردو لم تسجل تقدمًا ملحوظًا خلال فترة الليل المتأخرة، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون فى محيطها.

غير أن مسئولين أفادوا بأنه من السابق لأوانه القول إن الحريق - الذى اشتعل بالفعل مرة أخرى - تحت السيطرة، إذ قال الكولونيل، أرنو مندوس، بخدمة إطفاء الحريق والإنقاذ بإقليم "جيروند" المتضرر: "نظل يقظين لأنه بينما ليس فى مقدورنا رؤية ألسنة اللهب الهائلة، إلا أنها تواصل التهام النباتات والتربة".

كما حذر مندوس من أن الرياح قد تؤجج الحريق الذى يعد فى حالة توقف مؤقت.

وكان دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى من بينها، ألمانيا وبولندا والنمسا ورومانيا، قد تعهدوا بتقديم تعزيزات بإجمالى 361 رجل إطفاء للانضمام إلى نحو 1100 فرد فرنسى على الأرض، إلى جانب العديد من الطائرات المُضخة للمياه التابعة لأسطول التكتل.